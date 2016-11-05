За что назначен пенальти в ворота "Уфы"?

На 17-й минуте матча чемпионата России "Уфа" – "Рубин" Алексей Еськов назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, определив, что один из их игроков нарушил правила игры. По всей видимости, арбитр, находившийся в хорошей позиции, зафиксировал фол по неосторожности, совершенный Стоцким на Бауэре. Тот оказался первым на мяче, а немного опоздавший уфимец попал ему по ноге. Во всяком случае, так можно предположить при просмотре повтора эпизода. (Александр БОБРОВ)