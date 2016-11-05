14:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

За что назначен пенальти в ворота "Уфы"?

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На 17-й минуте матча чемпионата России "Уфа""Рубин" Алексей Еськов назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, определив, что один из их игроков нарушил правила игры. По всей видимости, арбитр, находившийся в хорошей позиции, зафиксировал фол по неосторожности, совершенный Стоцким на Бауэре. Тот оказался первым на мяче, а немного опоздавший уфимец попал ему по ноге. Во всяком случае, так можно предположить при просмотре повтора эпизода. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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goldenden

Бауэр играл опасно - пенальти не было

16:25

Alex Tula 37

Если действительно в этом увидел нарушений судья, то скорее здесь его ошибка, а вот немногим раньше по-моему со стороны уфимца было умышленный фол при игре на втором этаже, когда он отталкивал игрока Рубина, который пытался нанести удар головой.

16:07

Странник-777

Бауэр шел с прямой ногой, скорее ему должен был быть штраф по всем футбольным понятиям. Но по ситуации - вообще не должно было быть никаких свистков... =========Это цветочки. Вон сейчас в игре Мордовия-Спартак-2 судья феерит - полный свистец...

15:46

07770

На повторе удар по мячу был.

15:41

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