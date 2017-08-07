09:40 | Футбол — РФПЛ

За что фанаты "Спартака" были атакованы ОМОНом. Видео

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В сети опубликована видеозапись, сделанная в перерыве матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (5:1), на которой болельщики красно-белых устроили бесчинства на стадионе "Санкт-Петербург".

Фанаты пытались выломать двери, а также открыли пожарный шланг, залив водой помещение. После этого сотрудники правопорядка атаковали болельщиков в коридоре арены. Отметим, что одного из фанатов сотрудники ОМОНа били палками и кулаками.

Как ОМОН бил болельщиков во время матча "Зенит" – "Спартак"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (16)
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ddf

На сколько я понимаю это уголовное преступление, я про долбоящеров в спартаковской атрибутике.

14:43

Гы

Как за что? За свинство, конечно!

12:35

Крым наш!

Сажать их нужно лет этак на пяток, и тогда будут нормальные люди на стадион ходить. Как, например, НХЛ показывают - люди с детьми ходят и им это в радость. А пока это быдло за решетку не загонят они будут отравлять жизнь всей футбольной общественности.

11:52

romy4_84

а с ними как с людьми, на автобусах возят..

11:49

marksan

spartak-msk_____ Конечно управлять стадом баранов, приехавших в чужой город, тяжело! А ведь давно известно в мире, что стадом баранов управляют всегда козлы! Это к Вам! А менты должны были действовать ещё жестче!

11:47

Meddle

spartak-msk Быдло и в спартаковских цветах и в зенитовских ... задерживать и на 15 суток за хулинанство. А затем должно следовать персональное наказание в виде возмещения ущерба и запрета на посещение матчей пожизненное. Тогда и быдла на трибунах не будет. 10:27 +++ Очень здравая мысль. Лишь добавлю, что как у террориста нет родины, так и у дебила-фаната нет команды. Она ему не нужна, он футбол не смотрит.

11:15

SanchasH

Поросята как всегда...

11:04

armi

ОТЛИЧНО!!!!!!! ДВА ПОРАЖЕНИЯ ЗА ОДИН ВЕЧЕР - И НА ПОЛЕ И В РАЗДЕВАЛКЕ!!!!!! И они еще талдычат о каком то превосходстве ??? Где? В чем?

11:04

US)46

Кажется, что в Лиге у мясных отморозков будут большие проблемы. В УЕФА никто просто пальчиком грозить не будет и прощать за бесчинства подобные тульским. Закрою фанатские трибуны для начала ,а потом и вообще заставят играть без зрителей. Одно слово- свиньи!))

10:47

spartak-msk

Быдло и в спартаковских цветах и в зенитовских и в форме. К сожалению, фантаье в большинстве свое деграданты, как эти со шлангом, или которые на Панова нападали. Не меньшие твари омоновцы. Они должны не бить часто беззащитного , а спокойно задерживать и на 15 суток за хулинанство. А затем должно следовать персональное наказание в виде возмещения ущерба и запрета на посещение матчей пожизненное. Тогда и быдла на трибунах не будет.

10:27

fk-47

на каторгу их надо отправлять...стадионы строить или пятиэтажки сносить...

10:17

vi4

этот краснобелый биомусор надо было отху.рить так чтоб полгода лечились и в бан во всех базах чтобы поход на стадион для них был закрыт.

10:13

VIK-NIK

Короче,огребли на поле и вне ...

10:05

Aza11

Хрю-хрю

09:57

volish17

Беспредел в законе при погонах , вот поэтому их в стране не уважают ...

09:55

dintos

Пусть ломают двери у себя в квартире,недоумки.Любое зло,причинённое тобой другим людям,должно быть наказано...

09:55