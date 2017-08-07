За что фанаты "Спартака" были атакованы ОМОНом. Видео

В сети опубликована видеозапись, сделанная в перерыве матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (5:1), на которой болельщики красно-белых устроили бесчинства на стадионе "Санкт-Петербург".

Фанаты пытались выломать двери, а также открыли пожарный шланг, залив водой помещение. После этого сотрудники правопорядка атаковали болельщиков в коридоре арены. Отметим, что одного из фанатов сотрудники ОМОНа били палками и кулаками.

Как ОМОН бил болельщиков во время матча "Зенит" – "Спартак"