За что фанаты "Спартака" были атакованы ОМОНом. Видео

В сети опубликована видеозапись, сделанная в перерыве матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (5:1), на которой болельщики красно-белых устроили бесчинства на стадионе "Санкт-Петербург".
Фанаты пытались выломать двери, а также открыли пожарный шланг, залив водой помещение. После этого сотрудники правопорядка атаковали болельщиков в коридоре арены. Отметим, что одного из фанатов сотрудники ОМОНа били палками и кулаками.
Как ОМОН бил болельщиков во время матча "Зенит" – "Спартак"
А вот и мусора в перерыве. pic.twitter.com/fginCU5dtm– Katrin (@Superskaya) 6 августа 2017 г.
ddf
На сколько я понимаю это уголовное преступление, я про долбоящеров в спартаковской атрибутике.
14:43
Гы
Как за что? За свинство, конечно!
12:35
Крым наш!
Сажать их нужно лет этак на пяток, и тогда будут нормальные люди на стадион ходить. Как, например, НХЛ показывают - люди с детьми ходят и им это в радость. А пока это быдло за решетку не загонят они будут отравлять жизнь всей футбольной общественности.
11:52
romy4_84
а с ними как с людьми, на автобусах возят..
11:49
marksan
spartak-msk_____ Конечно управлять стадом баранов, приехавших в чужой город, тяжело! А ведь давно известно в мире, что стадом баранов управляют всегда козлы! Это к Вам! А менты должны были действовать ещё жестче!
11:47
Meddle
spartak-msk Быдло и в спартаковских цветах и в зенитовских ... задерживать и на 15 суток за хулинанство. А затем должно следовать персональное наказание в виде возмещения ущерба и запрета на посещение матчей пожизненное. Тогда и быдла на трибунах не будет. 10:27 +++ Очень здравая мысль. Лишь добавлю, что как у террориста нет родины, так и у дебила-фаната нет команды. Она ему не нужна, он футбол не смотрит.
11:15
SanchasH
Поросята как всегда...
11:04
armi
ОТЛИЧНО!!!!!!! ДВА ПОРАЖЕНИЯ ЗА ОДИН ВЕЧЕР - И НА ПОЛЕ И В РАЗДЕВАЛКЕ!!!!!! И они еще талдычат о каком то превосходстве ??? Где? В чем?
11:04
US)46
Кажется, что в Лиге у мясных отморозков будут большие проблемы. В УЕФА никто просто пальчиком грозить не будет и прощать за бесчинства подобные тульским. Закрою фанатские трибуны для начала ,а потом и вообще заставят играть без зрителей. Одно слово- свиньи!))
10:47
spartak-msk
Быдло и в спартаковских цветах и в зенитовских и в форме. К сожалению, фантаье в большинстве свое деграданты, как эти со шлангом, или которые на Панова нападали. Не меньшие твари омоновцы. Они должны не бить часто беззащитного , а спокойно задерживать и на 15 суток за хулинанство. А затем должно следовать персональное наказание в виде возмещения ущерба и запрета на посещение матчей пожизненное. Тогда и быдла на трибунах не будет.
10:27
fk-47
на каторгу их надо отправлять...стадионы строить или пятиэтажки сносить...
10:17
vi4
этот краснобелый биомусор надо было отху.рить так чтоб полгода лечились и в бан во всех базах чтобы поход на стадион для них был закрыт.
10:13
VIK-NIK
Короче,огребли на поле и вне ...
10:05
Aza11
Хрю-хрю
09:57
volish17
Беспредел в законе при погонах , вот поэтому их в стране не уважают ...
09:55
dintos
Пусть ломают двери у себя в квартире,недоумки.Любое зло,причинённое тобой другим людям,должно быть наказано...
09:55