За бросание бутылок болельщиками на поле "Краснодар" оштрафован на 20 тысяч рублей

КДК изучил материалы матча 4-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" (0:1). По итогам заседания глава комитета Артур Григорьянц озвучил санкции в отношении клубов.

"Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных кричалок. Также москвичи оштрафованы на 25 тысяч рублей за то, что болельщики сидели на ограждениях, - сказал Григорьянц. – Болельщики "Краснодара" выбрасывали бутылки на поле в конце матча, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Иван ТОРОПЦЕВ)

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