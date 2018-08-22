14:25 | Футбол — РПЛ

За бросание бутылок болельщиками на поле "Краснодар" оштрафован на 20 тысяч рублей


КДК изучил материалы матча 4-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" (0:1). По итогам заседания глава комитета Артур Григорьянц озвучил санкции в отношении клубов.

"Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных кричалок. Также москвичи оштрафованы на 25 тысяч рублей за то, что болельщики сидели на ограждениях, - сказал Григорьянц. – Болельщики "Краснодара" выбрасывали бутылки на поле в конце матча, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Иван ТОРОПЦЕВ)

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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