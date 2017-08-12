За 3 часа до начала матча ЦСКА – "Спартак" в продаже остается около 3 тысяч билетов

За три часа до начала центрального матча 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" в продаже остается около 3 тысяч билетов. Как сообщили "СЭ" в кассе стадиона, билеты есть на все центральные сектора, кроме 517-го, а также 511-го, который закрыт.

Напомним, что вместимость "Арены ЦСКА" составляет 30 000 мест. На первом дерби на новом стадионе армейцев, которое состоялось 30 апреля этого года, присутствовали 27 352 зрителя (91 процент от общей вместимости. – Прим "СЭ"). (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Какой ажиотаж у касс! Билеты можно купить почти на любую центральную трибуну. Аншлага не будет? pic.twitter.com/i6SXkbxSfT – Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 12 августа 2017 г.

Перед дерби. Live!