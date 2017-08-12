14:40 | Футбол — РФПЛ

За 3 часа до начала матча ЦСКА – "Спартак" в продаже остается около 3 тысяч билетов

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За три часа до начала центрального матча 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" в продаже остается около 3 тысяч билетов. Как сообщили "СЭ" в кассе стадиона, билеты есть на все центральные сектора, кроме 517-го, а также 511-го, который закрыт.

Напомним, что вместимость "Арены ЦСКА" составляет 30 000 мест. На первом дерби на новом стадионе армейцев, которое состоялось 30 апреля этого года, присутствовали 27 352 зрителя (91 процент от общей вместимости. – Прим "СЭ"). (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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serzheo

shpasic_____ На Зените против Спартака было 53 000. Билеты на центральные сектора стоили 10т. рядом - по 5т.

15:01

shpasic

ну, так и на Распил-Арене против Спартака не было аншлага.

14:58

Jean4

Цены то конские! ))) Только за воротами все раскупили.

14:53

vil111

то что цена билетов 5000, стыдливо умалчивается.

14:50