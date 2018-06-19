09:54 | Футбол — РФПЛ

"Ювентус" сделает ЦСКА новое предложение по Головину

Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Ювентус", несмотря на отказ ЦСКА от продажи полузащитника Александра Головина за 17 миллионов евро, намерен подписать контракт с 22-летним игроком, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

 
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По информации источника, туринцы готовят предложение на улучшенных условиях - 18 миллионов евро и процент от возможной последующей продажи хавбека. Армейцы, в свою очередь, хотят получить за него 25 миллионов евро.

По данным британских СМИ, российский футболист может перейти в "Челси", если команду возглавит Маурицио Сарри. Также в прессе появлялись сообщения об интересе к Головину со стороны "Арсенала", "Барселоны" и "Монако".

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол, отдал две голевые и одну предголевую передачу.

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