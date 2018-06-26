13:16 | Футбол — РФПЛ

"Ювентус" приостановил переговоры по Головину

Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Ювентус" принял решение временно прервать переговоры по трансферу полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, туринский клуб решил заморозить обсуждение сделки из-за того, что стороны не могут сойтись в цене, а также из-за конкуренции со стороны других клубов. Ранее "Старая Сеньора" предложила ЦСКА 19 миллионов евро и 10 процентов от суммы следующей продажи игрока, однако армейцы хотят выручить за 22-летнего полузащитника около 30 миллионов.

Головин, выступающий за московский клуб с 2015 года, в прошлом сезон сыграл в 43 матчах и забил 7 голов.

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