"Ювентус" предложит ЦСКА процент с последующей продажи Головина

"Ювентус" продолжает вести переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника сборной России Александра Головина, информирует Tuttosport. Генеральный директор туринского клуба Беппе Маротта сегодня или завтра проведет очередной раунд переговоров по поводу перехода 22-летнего хавбека. Отмечается, что "Ювентус" предложит ЦСКА определенный процент с возможной последующей продажи футболиста, личный контракт с которым уже согласован.

До начала ЧМ-2018 ЦСКА просил за Головина 25 миллионов евро. "Ювентус" хотел приобрести игрока за 15 миллионов, но теперь может увеличить свое предложение.

Туринцы были готовы заплатить 15 млн плюс бонусы, но теперь "Юве" может увеличить предложение. Зарплата россиянина при этом составит порядка 2 миллионов в год.

По данным СМИ, соперниками "старой синьоры" в борьбе за Головина являются "Арсенал", "Монако" и "Барселона".

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол, отдал две голевые и одну предголевую передачу.

Таблица переходов РФПЛ //

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