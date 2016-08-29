"Ювентус" предложил 15 миллионов евро за Витселя?

"Ювентус" попытается приобрести полузащитника "Зенита" Акселя Витселя уже в это трансферное окно, утверждает Sky. Туринский клуб якобы предложил за 27-летнего бельгийца 15 миллионов евро. В штабе "Старой синьоры" видят в хавбеке альтернативу Блэзу Матюиди, которого отказывается отпускать "ПСЖ". Напомним, что контракт Витселя истекает следующим летом. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах чемпионата России, но результативными действиями не отметился.