19:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ювентус" предложил 15 миллионов евро за Витселя?

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"Ювентус" попытается приобрести полузащитника "Зенита" Акселя Витселя уже в это трансферное окно, утверждает Sky. Туринский клуб якобы предложил за 27-летнего бельгийца 15 миллионов евро. В штабе "Старой синьоры" видят в хавбеке альтернативу Блэзу Матюиди, которого отказывается отпускать "ПСЖ". Напомним, что контракт Витселя истекает следующим летом. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах чемпионата России, но результативными действиями не отметился.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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совва

купили за 40, продадут за 15, потом еще скажут, что заработали мульенов так 200

19:52

regjy

да отпустите уже парня

19:49

Nevropatolog

Лучше бы Кокорина куда-нибудь продали бесплатно, например в Спартак.

19:48

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