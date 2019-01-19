"Ювентус" поздравил Маркизио с 33-летием

"Ювентус" в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Клаудио Маркизио. Сегодня ему исполнилось 33 года. Сейчас футболист выступает за "Зенит".

В составе "Ювентуса" игрок семь раз стал чемпионом Италии. Четырежды он выиграл Кубок Италии и трижды - Суперкубок страны.

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