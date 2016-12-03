12:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ювентус" поможет "Тереку" в подготовке молодых футболистов

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"Ювентус" окажет помощь "Тереку" в подготовке молодых игроков в академии футбола "Рамзан". По словам вице-президента грозненцев Хайдара Алханова, тренеры туринцев приступят к работе 15 января.

- Тренеры "Ювентуса" уже здесь, они будут входить в академию футбола "Рамзан" и с 15 января приступят к работе, - цитирует ТАСС Алханова. - Будут готовить наших детей, ведь наша задача поставлять игроков в основную команду. В планах поднять академию на очень высокий уровень не только в России, но и в Европе. По ходу, может, будет какое-то партнерство между основными командами, но пока рано об этом говорить.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3838056

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Такие же планы были и у Анжи.Болтовня так и остаётся болтовнёй.

13:44

Marchello1980

Это на дотации?

13:26

Dr.ZLO161

лишь Галицкий и как оказалось Кадыров любят и занимаются футболом в нашей стране! честь и хвала!

12:08

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