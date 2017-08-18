"Ювентус" может перехватить Гарая у "Спартака"

"Ювентус" рассматривает возможность приобретения защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая, которым интересуется "Спартак". Как сообщает Gazzetta dello Sport, сам 31-летний аргентинец готов принять предложение туринского клуба, который хочет укрепить центр обороны.

В качестве альтернативы экс-игроку "Зенита" "Ювентус" рассматривает защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса.