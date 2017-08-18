11:17 | Футбол — РФПЛ

"Ювентус" может перехватить Гарая у "Спартака"

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"Ювентус" рассматривает возможность приобретения защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая, которым интересуется "Спартак". Как сообщает Gazzetta dello Sport, сам 31-летний аргентинец готов принять предложение туринского клуба, который хочет укрепить центр обороны.

В качестве альтернативы экс-игроку "Зенита" "Ювентус" рассматривает защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса.

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Кто нужнее "Спартаку" - форвард Луан или защитник Гарай?
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Spart85

Очнитесь все Федун свои бабки вкладывает максимум 10 лямов и не более))) так что хватет СЭ лучше о зените пишете там гос бабло идет ! (пенсии, налоги, детские сады, школы и т. п. потому что у руля гос-ва питерские олигархи)

12:00

Spart85

блин СЭ почему сплетни именно о спартаке???

11:57

Несвин

Да ёшь твою двадцать, гребаный экибастуз! Опять у чемпиона из под носа кого-то уводят. И кто? Какой-то Ювентус! Совсем не уважают мировой футбольный гранд!

11:51

lordblack

Уже 31 год?

11:51

zoolord

Думаю следующей будет ссылка: СМИ: Гарай отказался переходить в Спартак

11:48

marksan

Какая это новость? Заезженная пластинка!

11:25