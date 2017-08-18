"Ювентус" может перехватить Гарая у "Спартака"

"Ювентус" рассматривает возможность приобретения защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая, которым интересуется "Спартак". Как сообщает Gazzetta dello Sport, сам 31-летний аргентинец готов принять предложение туринского клуба, который хочет укрепить центр обороны.
В качестве альтернативы экс-игроку "Зенита" "Ювентус" рассматривает защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса.
Spart85
Очнитесь все Федун свои бабки вкладывает максимум 10 лямов и не более))) так что хватет СЭ лучше о зените пишете там гос бабло идет ! (пенсии, налоги, детские сады, школы и т. п. потому что у руля гос-ва питерские олигархи)
12:00
Spart85
блин СЭ почему сплетни именно о спартаке???
11:57
Несвин
Да ёшь твою двадцать, гребаный экибастуз! Опять у чемпиона из под носа кого-то уводят. И кто? Какой-то Ювентус! Совсем не уважают мировой футбольный гранд!
11:51
lordblack
Уже 31 год?
11:51
zoolord
Думаю следующей будет ссылка: СМИ: Гарай отказался переходить в Спартак
11:48
marksan
Какая это новость? Заезженная пластинка!
11:25