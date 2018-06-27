"Ювентус" готовит новое предложение по Головину

"Ювентус" не отказывается от планов по приобретению хавбека ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Предыдущее предложение "бьянконери" по трансферу 22-летнего россиянина составляло 19 миллионов евро плюс бонусы, но было отклонено руководством армейского клуба.

Новое предложение составит свыше 20 миллионов евро плюс бонусы, а также будет включать процент от будущей продажи хавбека, предназначающийся ЦСКА.

В настоящее время Головин выступает на чемпионате мира. Он провел в составе сборной России матчи против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), забив в первой из них один гол, а также отдав две голевые и одну предголевую передачу.

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