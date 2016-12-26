"Ювентус" готов отдать за Витселя 6-7 миллионов евро зимой

Руководство "Ювентуса" планирует в ближайшие дни возобновить переговоры с "Зенитом" по поводу приобретения полузащитника Акселя Витселя. Как утверждает Sky Sport, туринцы хотят заполучить бельгийца уже зимой и готовы отдать за трансфер 6-7 миллионов евро. Стороны пока не могут прийти к соглашению по поводу суммы сделки.

Напомним, 27-летний хавбек был близок к переходу в стан чемпиона Италии прошлым летом. Также на прошлой неделе появилась информация о том, что интерес к Витселю проявляет китайский "Шанхай Шанган", за который выступает экс-зенитовец Халк. Напомним, контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона.

В этом сезоне футболист провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две результативных передачи.