05:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ювентус" готов отдать за Витселя 6-7 миллионов евро зимой

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Руководство "Ювентуса" планирует в ближайшие дни возобновить переговоры с "Зенитом" по поводу приобретения полузащитника Акселя Витселя. Как утверждает Sky Sport, туринцы хотят заполучить бельгийца уже зимой и готовы отдать за трансфер 6-7 миллионов евро. Стороны пока не могут прийти к соглашению по поводу суммы сделки.

 
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Напомним, 27-летний хавбек был близок к переходу в стан чемпиона Италии прошлым летом. Также на прошлой неделе появилась информация о том, что интерес к Витселю проявляет китайский "Шанхай Шанган", за который выступает экс-зенитовец Халк. Напомним, контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона.

В этом сезоне футболист провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две результативных передачи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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NorthStar

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sm80

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