Юсупов вернулся в расположение "Ростова" после травмы

Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов, выступающий за "Ростов" на правах аренды, восстановился от тяжелой травмы и прибыл в расположение дончан, сообщает Твиттер клуба. Команда под руководством Валерия Карпина с 27 января по 9 февраля находится в Белеке, где продолжает подготовку ко второй части сезона.
Напомним, Юсупов травмировал связки колена на одной из тренировок, а в середине октября 2017 года ему сделали операцию. 19 января хавбек сказал, что чувствует себя "почти готовым".
💥– Football Club Rostov (@rostovfc) 29 января 2018 г.
Артур Юсупов вновь с нами после тяжелой травмы!
С возвращением!
💛💙#мыростов pic.twitter.com/jmBw5tWRkZ