Полузащитник Артур Юсупов провел первую тренировку после возвращения в "Динамо", сообщает официальный Твиттер клуба. Хавбек ранее расторг контракт с "Ростовом" и сегодня присоединился к бело-голубым на правах свободного агента.
Сегодняшнее занятие на сборах в турецкой Антальи носило физическую направленность: было много беговой работы и упражнений на все группы мышц.
Подписавший контракт с #Динамо Артур Юсупов уже принял участие в первой тренировке дня. Она носила физическую направленность - было много беговой работы и упражнений на все группы мышц 🤸♂️ pic.twitter.com/XBaiytX2oO– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 января 2019 г.
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