Полузащитник Артур Юсупов провел первую тренировку после возвращения в "Динамо", сообщает официальный Твиттер клуба. Хавбек ранее расторг контракт с "Ростовом" и сегодня присоединился к бело-голубым на правах свободного агента.

Сегодняшнее занятие на сборах в турецкой Антальи носило физическую направленность: было много беговой работы и упражнений на все группы мышц.