11:44 | Футбол — РФПЛ

Юрий Жирков: "Вопрос о контракте с "Зенитом" должен решиться до чемпионата мира"


Полузащитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в интервью "СЭ" отметил, что новый контракт с клубом пока не подписан. По его словам, до чемпионата мира все должно решиться.

 
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– Если Семака назначат, это повлияет на ваше решение, оставаться ли в команде?

– Пока вообще не знаю, что у меня с "Зенитом".

– Ваш контракт только что закончился. Новое предложение поступило?

– Ничего не было. Зимой на сборах Оресте Чинквини подошел и сказал, что будем разговаривать насчет продления соглашения. Но потом все затихло.

– Когда все должно решиться?

– Думаю, до чемпионата мира. (Игорь РАБИНЕР)

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