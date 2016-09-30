Юрий Жирков: "Тему антирекорда Акинфеева никто не обсуждает так серьезно, как это делают в СМИ"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков, ранее выступавший в составе ЦСКА, в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что не поддерживает отношения с бывшими одноклубниками. По его словам, он общается с армейцами, когда получает вызов в сборную России.

- Вы сейчас общаетесь с ребятами из ЦСКА?

- Только в сборной, когда собираемся, то немного общаемся.

- Когда прервется серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов?

- Об этом мы не разговаривали. Никто, наверное, эту тему так серьезно не обсуждает, как это раздувают СМИ.

- Что армейцам надо предпринять, чтобы Игорь "сухарь" заработал?

- Им надо забить побольше и пропустить поменьше (смеется).

- Для вас сейчас матчи с ЦСКА принципиальные? Вы вот недавно "Зениту" ничью принесли, своим ударом огорчив Акинфеева.

- Я игрок "Зенита", и, конечно, с ЦСКА и со "Спартаком" матчи очень принципиальные, несмотря на то, какие места занимают команды в таблице.