13:04 | Футбол — РПЛ

Юрий Жирков: "Надеюсь выйти на поле весной"

Обсудить
0

Защитник "Зенита" Юрий Жирков, который в этом сезоне не выходил на поле из-за тяжелого повреждения, рассказал, как проходит его процесс восстановления. Он добавил, что надеется сыграть весной.

– Отпуск провел отлично, но и не забывал о тренировках.

– Видели вас в компании с Ивановичем и Мевлей в Инстаграме. Вы вместе отдыхали?

– Пересеклись буквально на три-четыре дня в Дубае. Встречались, но в футбол не играли.

– Расскажите, как проходит процесс восстановления.

– Больше занимался с ахиллом – растягивал, закачивал его. Какие упражнения давали, то и делал.

– Но отдохнуть-то удалось?

– Когда много детей, то очень тяжело. Но вроде все прошло хорошо.

– Перед паузой мы видели, что вы работали в общей группе, но с ограничениями.

– Ну да, так и было. А сейчас первые дни покажут, как будет лучше.

– Есть шансы увидеть вас весной на поле?

– Надеюсь, да.

Все о чемпионате России - здесь

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-01-13-yuriy-zhirkov-v-otpuske-rabotal-s-akhillom-rastyagival-i-zakachival-ego.htm

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ