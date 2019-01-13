Юрий Жирков: "Надеюсь выйти на поле весной"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков, который в этом сезоне не выходил на поле из-за тяжелого повреждения, рассказал, как проходит его процесс восстановления. Он добавил, что надеется сыграть весной.

– Отпуск провел отлично, но и не забывал о тренировках.



– Видели вас в компании с Ивановичем и Мевлей в Инстаграме. Вы вместе отдыхали?



– Пересеклись буквально на три-четыре дня в Дубае. Встречались, но в футбол не играли.



– Расскажите, как проходит процесс восстановления.



– Больше занимался с ахиллом – растягивал, закачивал его. Какие упражнения давали, то и делал.



– Но отдохнуть-то удалось?



– Когда много детей, то очень тяжело. Но вроде все прошло хорошо.



– Перед паузой мы видели, что вы работали в общей группе, но с ограничениями.



– Ну да, так и было. А сейчас первые дни покажут, как будет лучше.



– Есть шансы увидеть вас весной на поле?



– Надеюсь, да.

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