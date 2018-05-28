Юрий Жирков: "Контракт с "Зенитом"? Все должно решиться до чемпионата мира"

Защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в интервью "СЭ" сказал, что у него нет информации о том, будет ли Сергей Семак назначен на пост главного тренера питерцев. Также он отметил, что на данный момент нет ясности в вопросе того, предложит ли клуб новый контракт. Нынешнее соглашение 34-летнего футболиста с сине-бело-голубыми было рассчитано до конца сезона-2017/18.

– Вы играли вместе с Сергеем Семаком в сборной, где он был капитаном на Евро-2008. Сейчас его называют чуть ли не первым кандидатом на пост главного тренера "Зенита".

– И болельщики на матче со СКА его фамилию скандировали.

– Если его назначат, это повлияет на ваше решение, оставаться ли в команде?

– Пока вообще не знаю, что у меня с "Зенитом". И по поводу назначения нового тренера тоже не знаю. Читаю разные сайты и издания – уже запутался, не понимаю, что происходит.

– Нынешний контракт только что закончился. Новое предложение поступило?

– Ничего не было. Зимой на сборах Оресте Чинквини подошел и сказал, что будем разговаривать насчет продления контракта. Но потом все затихло.

– Когда все должно решиться?

– Думаю, до чемпионата мира. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. За это время он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе питерцев он провел 67 матчей, забив 2 мяча.

Полная версия интервью с Юрием Жирковым