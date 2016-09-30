Юрий Жирков: "Карпин не предлагал перейти в "Спартак"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков в преддверии матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что не представлял себя в роли игрока красно-белых. 33-летний россиянин отметил, что у него не было разговоров с бывшим тренером спартаковцев Валерием Карпиным о смене клубной прописки.
- В свое время вы встречались с Валерием Карпиным. Было конкретное предложение перейти в "Спартак"?
- Да просто мы с ним в холле отеля сидели и все. Так же сидели там многие игроки. Такого разговора не было.
- На протяжении карьеры была возможность стать игроком "Спартака"? Представляете себя в майке с ромбиком?
- В жизни все бывает, но нет. Не в моей (смеется).
ravilius777
шкура продажная ты все равно для болел ЦСКА!!
12:08