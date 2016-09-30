Юрий Жирков: "Карпин не предлагал перейти в "Спартак"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков в преддверии матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что не представлял себя в роли игрока красно-белых. 33-летний россиянин отметил, что у него не было разговоров с бывшим тренером спартаковцев Валерием Карпиным о смене клубной прописки.

- В свое время вы встречались с Валерием Карпиным. Было конкретное предложение перейти в "Спартак"?

- Да просто мы с ним в холле отеля сидели и все. Так же сидели там многие игроки. Такого разговора не было.

- На протяжении карьеры была возможность стать игроком "Спартака"? Представляете себя в майке с ромбиком?

- В жизни все бывает, но нет. Не в моей (смеется).