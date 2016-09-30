12:34 30 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Жирков: "Иногда завидую работе в профессиях,
где можно просто сидеть у компьютера"

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Защитник "Зенита" Юрий Жирков в интервью "Р-Спорт" рассказал о том, что является наиболее сложным в его работе. И оценил труд тех, кто работает за компьютером.

– Что самое трудное в профессии футболиста именно для вас?

– Раньше, когда я был молодым, получал много удовольствия от тренировок, от игр, любил перелеты. Когда становишься старше, уже, конечно, каждая тренировка дается с большим трудом. Нагрузки у нас сейчас стали более серьезные, чем были. Конечно, это переносится тяжелее. А если у тебя еще какие-нибудь болячки всплывают... Иногда даже завидуешь той работе, которую люди выполняют в других профессиях, где можно просто сидеть у компьютера (улыбается). Конечно, это мое личное мнение.

– У вас какое представление о работе спортивного журналиста?

– Уверен, это тоже крайне непростой труд. Встречаться с огромным количеством людей, постоянно просить у кого-то интервью, готовиться к интервью, редактировать, сидеть в компьютере, печатать. Тоже, наверное, работа непростая, и наверняка почти без выходных. Но, видимо, легких работ не бывает (смеется).

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20160930/1102266285.html

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