Юрий Жирков: "Готов сыграть против Тамбова"

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков после победы в матче 7-го тура чемпионата России над "Рубином" (4:1) отметил, что сегодняшний успех придаст уверенности его команде перед игрой 1/16 финала Кубка России против "Тамбова". Хавбек добавил, что готов сыграть в предстоящей встрече с командой из родного города, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Лучшая игра в сезоне? Хорошая игра была и в Израиле (улыбается), – сказал Жирков. – Сделали хороший задел перед матчем на Кубок. "Рубин" купил много хороших футболистов, потратил большие деньги. Может, на данный момент они еще не сыграны, ведь у казанцев много новичков было в стартовом составе.

– В кубковых матчах фавориты обычно выставляют резервистов. Но "Зенит" играет в вашем родном Тамбове. Нет желания выйти на поле?

– Если выпустят – сыграю. "Тамбов" – ну и что?

– Что Серхио Санчес говорил вам после столкновения?

– Что-то кричал по-испански, не владею этим языком.

– Судейством довольны? В конце было много стычек...

– Арбитр отработал отлично, спорные эпизоды вообще не свистел – в английском стиле.