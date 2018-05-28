Юрий Жирков: "Готов ли Головин к Англии? Почему бы и нет?"

Защитник сборной России Юрий Жирков считает, что в составе национальной команды на чемпионат мира-2018 есть талантливые игроки. Также он отметил, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину может быть проще решиться на переход в один из английских клубов, потому что он еще не женат.

– Талант Александра Головина можно сравнить с талантом Андрея Аршавина? И вообще, как вы относитесь к суждению, что нынешнее поколение игроков сборной – самое слабое в истории?

– Нет, появляются талантливые игроки. Головин, братья Миранчуки тоже могут вырасти в хороших футболистов. Что же касается таланта – позиции у них все-таки разные. И Аршавин на тренировках был как Месси. Остановить его было невозможно.

– Головин – недотягивает?

– Ну, тогда Андрею намного больше лет было. Но Головин – на правильном пути.

– К Англии, по-вашему, он уже готов?

– Почему бы и нет? К тому же, как я понимаю, он еще не женат. А одному пойти на такой переезд было бы легче. Но это каждый решает для себя. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Полная версия интервью с Юрием Жирковым



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