Юрий Жевнов: "От назначения Семака все только выиграют"

Бывший вратарь "Зенита" Юрий Жевнов считает кандидата на пост главного тренера команды Сергея Семака хорошим вариантом для петербургского клуба. Жевнов, игравший вместе с Семаком в Санкт-Петербурге с 2010-го по 2013-й год, поддерживает возможное назначение экс-хавбека "Зенита".

– Назначение Семака положительно скажется на команде, – уверен Жевнов. – И для самого Сергея Богдановича это большой карьерный вызов, большой шаг вперед. В "Уфе" он уже показал свой уровень, команда заняла высокое место. Почему бы не дать шанс человеку, который находился в структуре "Зенита", приносил большую пользу? Думаю, от этого все только выиграют. Двумя руками за то, чтобы Семак возглавил сине-бело-голубых.

– Вы играли с ним несколько лет. Было заметно, что у него есть тренерские задатки?

– Он воспитанный человек, не лез со своими советами к тренерскому штабу. Судя по отзывам, это очень хороший специалист. Очень надеюсь, что у него все получится. Были иностранцы, почему бы не дать шанс русскому тренеру? Тем более у него такой опыт. (Гоша ЧЕРНОВ)