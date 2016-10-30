Юрий Вернидуб: "Девич? "Заря" не берет нападающих за 30"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб подчеркнул, что не хотел бы видеть нападающего "Рубина" Марко Девича в своей команде. Ранее сербский форвард заявил, что может вернуться на Украину.

- У нас клуб своеобразный. Я не рассматриваю нападающих, которым уже за тридцать, - приводит пресс-служба "Зари" слова Вернидуба. - Интереснее работать с молодыми, у которых есть перспектива. Которых мне хочется раскрывать как футболистов.

Они слушают, понимают, впитывают все, как губка. Потом получаешь удовольствие от проделанной работы. Марко Девич – супернападающий. Но думаю, даже те условия, которые есть у нас в клубе, ему не подойдут. Мы клуб скромный. Работаем на перспективу.