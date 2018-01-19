Юрий Васильков: "Увидим Джикию только в следующем сезоне"

Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков рассказал о сроках восстановления после разрыва передней крестообразной связки, который вчера диагностировали у защитник красно-белых Георгия Джикии. Он отметил, что самый минимальный срок составляет пять месяцев.

- Сама операция и процесс реабилитации занимает приличный срок. Восстановление после такой травмы - пять месяцев, плюс одна или две недели. Фактически речь идет о пяти с половиной месяцах. Раньше трудно что-то сделать. И опасно. Здесь нельзя чудить, все очень серьезно. Самый минимальный срок - пять месяцев. Иными словами в лучшем случае мы увидим Джикию только в следующем чемпионате России, - рассказал Васильков.

- Шансов попасть на чемпионат мира у Джикии нет?

- Он сможет играть только в следующем чемпионате России.

- Такая травма проще заживает у молодых футболистов или возраст не имеет значения?

- Разница небольшая. Дело в том, что операция разработана давно, как и реабилитация. Отклонений не должно быть. У "Спартака" на подходе Тимофеев, выздоровел Зобнин. А вообще в команде идет продолжение серьезных травм.

- Сможет ли Джикия вернуться в строй так же быстро, как Зобнин?

- Роман тоже пять месяцев восстанавливался. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)