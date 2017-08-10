Юрий Васильков: "С такой травмой Тимофеев пропустит минимум 5-6 месяцев"

Бывший главный врач сборной России Юрий Васильков отметил, что при травме, которую получил полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев, восстановление занимает не менее пяти-шести месяцев. Напомним, что в первом тайме матча 5-го тура чемпионата России "Спартак" – "Арсенал" (2:0) Тимофеев в попытке перехватить мяч после разворота неудачно поставил левую ногу и вывернул ее, после чего упал на газон. После углубленного обследования у игрока был выявлен разрыв передней крестообразной связки колена.

– Если все будет гладко, никаких форс-мажоров не случится, то при такой травме молодому организму нужно пять-шесть месяцев на восстановление, – сказал Васильков. – К сожалению, он пошел по стопам Зобнина. Просто какая-то напасть на "Спартак". Возможно, была функциональная недоработка или перегрузка. Еще возможен вариант, что Артем был в жутком стрессе, только-только стали подпускать его к "старту". Нужно искать причины, почему такие молодые ребята рвут "кресты". Очень жалко парня. (Павел ГУРЕВИЧ)

Травма Тимофеева. Фото //

У Тимофеева выявлен разрыв передней крестообразной связки колена