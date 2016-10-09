Юрий Васильков: "Может, Еременко кто-то посоветовал курнуть или таблетку какую"

Бывший врач сборной России Юрий Васильков выразил уверенность, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко ненамеренно употреблял запрещенные препараты. Ранее стало известно, что футболист провалил допинг-тест после одного из матчей Лиги чемпионов и был отстранен от футбола на 30 дней.

- Видимо, Еременко употребил допинг где-то в быту, может кто-то ему посоветовал либо курнуть, либо какую таблетку от головной боли, - цитирует ТАСС Василькова. - Слава богу, что там один месяц, можно сказать, что гроза обошла стороной. Они же люди публичные, поехали на вечеринку, поэтому думаю, что не надо раздувать какой-то пожар. На мой взгляд, злонамеренно футболист допинг не употреблял.

Следы марихуаны бывают, сейчас эта зараза у нас распространилась. Игрокам надо быть осторожнее, особенно в быту.