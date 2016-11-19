Юрий Васильков: "Еременко не употреблял кокаин системно"

Заслуженный врач России Юрий Васильков, работавший в "Спартаке" и сборной страны, отметил, что скандал с отстранением полузащитника Романа Еременко никак не касается ЦСКА. По его словам, возможное употребление кокаина лежит на совести самого футболиста.

Вчера УЕФА объявил об отстранении полузащитника ЦСКА на два года. Допинг-проба была взята у хавбека 14 сентября после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2). Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.

– Этот препарат гуляет на дискотеках, в барах, ночных клубах. И игроки туда заглядывают, - сказал Васильков. - Уверен, что эта зараза пришла к Еременко оттуда – кто-то его угостил. Держи, мол, расслабься. И этого оказалось достаточно, чтобы парень всю жизнь страдал из-за дисквалификации.

– Игроку 29 лет. Все-таки не ребенок уже, неужели не понимал всей серьезности?

– Взрослый человек вряд ли поддастся на соблазн, а Роман еще молодой парень.

– Наркотик мог дать Еременко преимущество на поле?

– Он может придать энергии на краткосрочный период. Затем следует опустошение, функциональная яма. Думаю, что системности в употреблении не было. Если бы концентрация запрещенного вещества в организме Еременко была бы запредельной, его дисквалифицировали бы сразу, а не рассматривали бы дело больше месяца, откладывая вынесение решения. Как мне кажется, доза оказалась минимальной. А парень уже серьезно пострадал по своей глупости. (Сергей АСТАХОВ)