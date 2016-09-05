Юрий Семин: "Знаем, как надо играть со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что в предыдущей игре с "Краснодаром" он получил достаточно информации. Теперь, по словам наставника, он знает, какие сильные качества есть у железнодорожников, и как их можно использовать во встрече с красно-белыми.
– Достаточно увидел. Мы хорошо изучили соперника и у нас получилось сыграть на своих сильных качествах. Их у "Локомотива" хватает, – цитируе Семина "Спорт день за днем".
– Уже решили, каким должен быть "Локомотив" в матче со "Спартаком", чтобы остановить лидера чемпионата?
– У нас есть понимание, как надо играть со "Спартаком". Но футболистам скажем об этом за день до игры.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/yurij-semin-znaem-kak-ostanovit-spartak
Lars Berger
Знаем, как играть со "Спартаком"... А чего тут знать? Взял мяч и х...чь! Кто сильнее бьет, тот краше грает...)
11:58
= Даль =
знать, не значит, смочь
11:49