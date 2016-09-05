11:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Знаем, как надо играть со "Спартаком"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что в предыдущей игре с "Краснодаром" он получил достаточно информации. Теперь, по словам наставника, он знает, какие сильные качества есть у железнодорожников, и как их можно использовать во встрече с красно-белыми.

– Достаточно увидел. Мы хорошо изучили соперника и у нас получилось сыграть на своих сильных качествах. Их у "Локомотива" хватает, – цитируе Семина "Спорт день за днем".

– Уже решили, каким должен быть "Локомотив" в матче со "Спартаком", чтобы остановить лидера чемпионата?

– У нас есть понимание, как надо играть со "Спартаком". Но футболистам скажем об этом за день до игры.

 

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/yurij-semin-znaem-kak-ostanovit-spartak

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Lars Berger

Знаем, как играть со "Спартаком"... А чего тут знать? Взял мяч и х...чь! Кто сильнее бьет, тот краше грает...)

11:58

= Даль =

знать, не значит, смочь

11:49

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