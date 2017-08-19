Юрий Семин: "Жизнь покажет, претендует ли "Локомотив" на чемпионство"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, эта победа одна из самых ярких в его карьере, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что команда идет от игры к игре и далеко не заглядывает.
– После такого удачного старта и побед над "Спартаком" и ЦСКА теперь "Локо" – претендент на чемпионство?
– Нет. Мы идем от игры к игре и так далеко не загадываем. Правильнее будет вести подготовку к следующему матчу с "Уралом". А дальше жизнь покажет.
– Эта победа – одна из самых ярких в вашей карьере над "Спартаком"?
– Сегодня думаю, что да. Мы прекрасно понимаем, что на таком микроцикле при нескольких поражениях подряд "Спартак" был очень настроен. И именно сегодня победить его было очень сложно. Счастлив, что нам это удалось.
Platinum1991
А что??? А вдруг тихой футбольной САПОЙ, Локомотив ДОКОВЫЛЯЕТ до первого места и ВЕСНОЙ мы узнаем имя нового ЧЕМПИОНА! Во всяком случае, Палыч мудро рассудил и ПРИКАЗАЛ не торопиться, а подождать и посмотреть на другие игры, которые ещё предстоит СЫГРАТЬ! Локомотиву надо усилиться и выстроить командную игру без ошибок, которые Локомотив допустил в матче с Тосно! Локомотив с Тосно, СЛУЧАЙНО, проиграл, а вот в игре со Спартаком ЗАКОНОМЕРНО и ЗАСЛУЖЕННО выиграл! Я ставил на победу Локомотива, потому что Спартак сейчас на спаде, а когда он закончится НИКТО не знает! Это РАСПЛАТА Спартака за прошлый скандальный судейский сезон! Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕНИЦА! И плюс это ответ Локомотива на БЕЗОБРАЗНОЕ судейство арбитра Безбородова в Суперкубке! Из-за скандального судейства Безбородова у Локомотива УКРАЛИ Суперкубок. Спартак не горюй, надо лучше готовиться, а Локомотив и Палыча с БОЛЬШОЙ феерической футбольной ПОБЕДОЙ! Вот так и надо побеждать в каждом матче и будет всем СЧАСТЬЕ на РАДОСТЬ болельщикам Локомотива! Локомотив учинил форменный РАЗГРОМ Спартака во втором тайме! Локомотив, в первом тайме, долго ЗАПРЯГАЛ, а во втором очень быстро "ездил" и РАЗГРОМНО забивал в спартаковские ворота! БЛАГО защитнички Спартака им предоставили такую ПРЕКРАСНУЮ возможность! Четыре мяча забили железнодорожники во втором тайме, а пропустили всего - ОДИН! Конечно сказалось удаление Самедова, но КТО??? его заставлял устраивать цырк с падением в штрафной Локомотива??? Самедов хотел ОБМАНУТЬ и ВЫЦИГАНИТЬ пенальти у Еськова, но арбитр НЕ КУПИЛСЯ на обманный финт Самедова! Самедов подвёл команду и способствовал горькому ПОРАЖЕНИЮ Спартака! Если бы не было удаления Самедова, то Спартак мог и не проиграть, как минимум, а как максимум, мог и выиграть! С победой Локомотив!
21:20