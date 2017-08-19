Юрий Семин: "Жизнь покажет, претендует ли "Локомотив" на чемпионство"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, эта победа одна из самых ярких в его карьере, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что команда идет от игры к игре и далеко не заглядывает.

– После такого удачного старта и побед над "Спартаком" и ЦСКА теперь "Локо" – претендент на чемпионство?

– Нет. Мы идем от игры к игре и так далеко не загадываем. Правильнее будет вести подготовку к следующему матчу с "Уралом". А дальше жизнь покажет.

– Эта победа – одна из самых ярких в вашей карьере над "Спартаком"?

– Сегодня думаю, что да. Мы прекрасно понимаем, что на таком микроцикле при нескольких поражениях подряд "Спартак" был очень настроен. И именно сегодня победить его было очень сложно. Счастлив, что нам это удалось.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"