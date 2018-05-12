Юрий Семин заявил, что Фарфан, Денисов и Чорлука не сыграют с "Арсеналом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что по разным причинам в матче 30 тура РФПЛ с "Арсеналом" не сыграют нападающий Джефферсон Фарфан, защитник Ведран Чорлука и полузащитник Игорь Денисов. Встреча команд пройдет в воскресенье, 13 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.

- Фарфан - единственный, кто отпросился, - приводит ТАСС слова Семина. - Из-за травм в Тулу не поедут Чорлука и Игорь Денисов, из-за перебора карточек игру пропустит Владислав Игнатьев. Все они ушли на перерыв перед сборными раньше. Остальные тренируются и готовятся к матчу.

Напомним, 5 мая в матче 29 тура РФПЛ "Локомотив" обыграл "Зенит" (1:0) и впервые за 14 лет стал чемпионом России.