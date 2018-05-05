Юрий Семин: "Закономерно, что решающий гол забил Эдер"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался впечатлен поддержкой болельщиков в матче 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0). Железнодорожники благодаря победе досрочно оформили чемпионский титул.

- Очень счастлив, как и все игроки. Все было очень тяжело, особенно концовка, - сказал Семин. - Таков российский чемпионат, что команды, которые находятся внизу, сражаются на 120 процентов с лидерами. Наверное, закономерно, что решающий гол забил Эдер. Счастлив, что на нашу команду стал ходить полный стадион.

Очень благодарен нашей компании РЖД, которая терпела нас шесть лет, когда не было успехов. И сегодня мы со всеми железнодорожниками празднуем победу. В прошлом году у нас перед финалом Кубка была серия неважных матчей, но на матч с "Уралом" собрались. И в этот раз так же. Ребята сыграли блестяще, хотя было много проблем. У Фернандеш был перелом, он с ним играл. Слава богу, все образовалось. Мы ему давали паузу, и когда давали - теряли очки. Все хорошо, что хорошо кончается. А как нас сегодня поддерживал стадион... Я такого не видел. (Игорь РАБИНЕР)

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