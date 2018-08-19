Юрий Семин: "Я всем доволен. Первая победа – всегда сложная"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 4-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"​ отметил, что доволен как результатом, так и игрой. По его словам, первая победа – всегда сложная.

– В чем мы превзошли соперника? Наверное, в этом результативном ударе после углового, – отметил Семин в эфире телеканала "Матч Премьер". – Первый тайм был с нашим преимуществом. Во втором "Крылья" перехватили инициативу. У них были моменты чтобы сравнять.

Я всем доволен. Первая победа – всегда сложная. Сейчас можно смотреть разный ситуации – правильно-неправильно сыграли… Однако победа есть победа. Важные три очка. Их давно не было.