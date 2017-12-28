Юрий Семин: "Я категорически против продажи ведущих игроков после первой части сезона"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что полузащитник Джефферсон Фарфан благодаря терпению стал одним из самых полезных игроков чемпионата России. Он также добавил, что категорически против продажи ведущих футболистов команды после первой части сезона.

– Фарфан сам молодец. И молодцы тренеры, которые с ним работали. И индивидуально в том числе, – приводит "Российская газета" слова Семина. – В первую очередь, Фарфан сам хотел еще поиграть в футбол. Это самое важное. Вместе мы достигли результата. Человек не обижался, когда не попадал в стартовый состав. Он продолжал работать и выбрался из очень тяжелой ситуации. Это и спасло его. Благодаря терпению Фарфан сейчас стал одним из самых полезных игроков чемпионата. Перуанец – настоящий профессионал.

Кверквелия очень надежен. У него есть лидерские качества, уверенность в себе. Он хочет играть, добиваться больших результатов. Отсюда и такой яркий футбол в его исполнении. Соломон нашел свою команду. Как, кстати, и Фарфан. Многое ведь зависит от атмосферы внутри коллектива. И от тех задач, которые ставятся перед футболистами. Иной раз игроки раскрываются, а иногда и наоборот. Кверквелия в "Локомотиве" раскрылся. И это радует.

Отпущу ли я Кверквелию за большие деньги? Я категорически против продажи ведущих игроков в момент, когда сыграна первая часть чемпионата. Что касается конкретно Кверквелии, то когда мы что-то выиграем, у него будут предложения от более сильных клубов, чем "Лестер" и "Вест Бромвич".