Юрий Семин: "Я бы взял Фернандеша в сборную России"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 12-го тура чемпионата России против "Динамо" (3:0) отметил, что болельщикам бело-голубых нужно набраться терпения. Специалист отметил, что "Динамо" занимает не свое место в турнирной таблице.

– Сегодня "Локомотив" провел одну из самых ярких игр в сезоне или "Динамо" слабый соперник?

– "Локомотив" очень хорош. А что касается "Динамо"... Прежде всего, нужно оценивать свою игру.

– Будете смотреть игру "Зенита"?

– Если успею. Я все матчи смотрю. Болельщикам "Динамо" нужно набраться терпения. Их команда провела хороший матч с "Зенитом", "Спартаком", ЦСКА. Бывает ситуация, когда преследуют неудачи и не хватает очков. Нюансы есть не только на поле, но и за его пределами, и они влияют на результат. У "Динамо" что-то не сложилось, оно находится не на своем месте.

– Сейчас Фернандеш в хорошей форме. Его зря не вызывают в сборную, как считаете?

– Я не могу давать рекомендации тренеру национальной команды. Он меня не спрашивает. Фернандеша давно хорошо играет и он один из наших лидеров. Я бы взял его в сборную России. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо"