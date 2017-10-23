Юрий Семин: "Всем и всеми доволен. Рад первому месту"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) выразил удовлетворение игрой полузащитников Джефферсона Фарфана и Алексея Миранчука. Специалист отметил, что в премьер-лиге не бывает легкого календаря.

– На команду влияет все, иногда даже и поражение может повлиять позитивно, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Этой победой доставили радость болельщикам. Самое главное, что мы победили при очень хорошей игре. Особенно хочу отметить Фарфана и Алексея Миранчука, которые сегодня выполняли и оборонительные функции, и атакующие.

Почему не отмечаю Фернандеша? Мы говорим в тактическом плане. У перечисленных игроков было сложное задание. Какое? Секрет. Очень сложно обыграть "Краснодар", для нас это неприятная команда, которая хорошо играет в пас и владеет мячом. Но и мы не отставали в этом плане.

Календарь все время тяжелый, легко не бывает. В нашем чемпионате сложно предсказывать результаты и фаворитов. Посмотрите, "Амкар" забирает очки у "Спартака" после такой победы над "Севильей". Такая же ситуация была и у нас. Сегодня же я доволен всем и всеми.

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар"