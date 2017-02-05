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Юрий Семин: "Все игроки должны считать за счастье контракт с "Локо"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на все главные вопросы, связанные с текущими делами команды. Он выразил мнение, что любой игрок должен быть счастлив выступать за железнодорожников.

– Игорь Денисов близок к подписанию контракта, верно?

– Отвечу так: думаю, все игроки должны считать за счастье контракт с "Локо". А близок или нет – я уже не знаю. В нашем клубе вовремя платят зарплату, никогда не обманывают в финансовом плане с давних пор. Это российская топ-команда.

– Как вам молодой Амир Натхо?

– Пока сложно делать какие-то выводы. Требуется еще время. Я всегда начинаю просмотр игрока с положительных сторон, пытаюсь зацепиться за изюминку, хочется на ней делать акцент и развивать игрока. Но Амиру есть над чем работать. Что перевесит, определимся чуть позже. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полностью интервью Семина

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Понял, Месси?! Коротышка! Бегом собирай свои манатки и дуй в Локо, не забыв облобызать Шпалычу пятки, за предоставленную возможность защищать цвета европейского гранда!

04:36

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