Юрий Семин: "Восстановление идет быстрее, когда есть положительный результат"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Анжи" заявил, что его команда подошла к предстоящей встрече в хорошем настроении. Во вторник железнодорожники завоевали Кубок России, обыграв "Урал" (2:0).

– О настрое можно говорить после игры, – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы сделали небольшие изменения после предыдущего матча. Когда есть положительный результат – быстрее идет и восстановление. Впереди четыре встречи – каждая из них важная. Будем играть изо всех сил.

Напомним, что матч "Анжи" – "Локомотив" состоится сегодня, 8 мая, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.