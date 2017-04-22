18:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Во-первых, пришлось заменить Чорлуку. Во-вторых, сказалось судейство"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче 24-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:3) посетовал на судейство главного арбитра матча Сергея Иванова. По словам наставника, соперник действовал при этом хорошо.

– Конечно, очень обидно, что вели 3:1 и упустили победу, – сказал Семин. – В чем причина? Во-первых, пришлось заменить получившего травму Чорлуку. Во-вторых, на мой взгляд, сказалось судейство. Вместо назначения 11-метрового в наши ворота следовало показать желтую карточку игроку "Амкара". А третий гол был нам, на мой взгляд, забит из офсайда. В-третьих, важно, что "Амкар" не сдавался, стал играть в три нападающих и оказывал хорошее давление.

– Насколько серьезна травма у Чорлуки?

– Сразу сложно разобраться. (Александр ПРОСВЕТОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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DmitrySPb

Иванов начудил конкретно...отстранить его до конца сезона от судейства а в следующем сезоне во второй дивизион отправить пускай заново постигает азы судейства

19:37

marksan

Юрик! Откройте глаза! Вы кто?

19:08