Юрий Семин: "Во-первых, пришлось заменить Чорлуку. Во-вторых, сказалось судейство"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче 24-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:3) посетовал на судейство главного арбитра матча Сергея Иванова. По словам наставника, соперник действовал при этом хорошо.

– Конечно, очень обидно, что вели 3:1 и упустили победу, – сказал Семин. – В чем причина? Во-первых, пришлось заменить получившего травму Чорлуку. Во-вторых, на мой взгляд, сказалось судейство. Вместо назначения 11-метрового в наши ворота следовало показать желтую карточку игроку "Амкара". А третий гол был нам, на мой взгляд, забит из офсайда. В-третьих, важно, что "Амкар" не сдавался, стал играть в три нападающих и оказывал хорошее давление.

– Насколько серьезна травма у Чорлуки?

– Сразу сложно разобраться. (Александр ПРОСВЕТОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар"