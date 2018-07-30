Юрий Семин: "Внедряйте технологии!"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с "Уфой" (0:0), а также подверг критике судейскую ошибку.

- Как и все первые игры, матч выдался сложным, у нас был очень маленький перерыв после Суперкубка, тем более, что играли 120 минут, - сказал Семин. - Первый тайм выдался не самым лучшим с нашей стороны, во втором много атаковали, были моменты.

Сложно сказать, приобрели очко или потеряли два. С прошлого года говорю: внедряйте новые технологии. Сейчас посмотрели бы и засчитали бы гол, это же помощь судье, почему-то у нас этого не происходит, гол же чистый. В остальном мы на правильном пути.

- Когда ждать Крыховяка? Планируете ли выпустить его больше, чем на 9 матчей, ведь в этом случае придется выкупать игрока?

- Я в эти нюансы не вникаю, если он будет играть лучше конкурентов по позиции, то будем действовать, в ином случае - нет. Его появления стоит ожидать в ближайших играх. Одни игроки прошли весь цикл, другие провели мало тренировок, надеемся, что в ближайшее время все подравняются.

- Как вы относитесь к тому, что дисквалифицированный в последнем туре прошлого сезона Кверквелия сегодня играл?

- Это было решение исполкома. Наверное, оно является правильным, ведь сезон закончился, все осталось в прошлом. Напоследок хочу пожелать удачи "Уфе" в Лиге Европы. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

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