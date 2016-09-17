Юрий Семин: "Видимо, Самедов не был уверен в себе и передоверил пенальти Пейчиновичу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения в матче 6-го тура премьер-лиги от "Уфы" (0:1) отметил, что его команда прибавила во втором тайме, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Первый тайм мы провели в атаке очень слабо, – отметил Семин. – Вроде бы имели преимущество, но моментов не было. Плохо выглядели в чужой штрафной, хотя подачи туда шли потенциально опасные. Во втором тайме смотрелись получше, но шансы не использовали. Период для нас сложный. Нужно все переварить. Понять, почему такое происходит.

– Почему 11-метровый бил Пейчинович?

– У нас перед матчем было два кандидата на исполнение пенальти: Самедов и Пейчинович. Видимо, Самедов чувствовал себя не до конца уверенно, передоверил право пробить Пейчиновичу. Видимо, они так решили на поле.

– Шкулетич почти не касался мяча. Это он виноват, что плохо открывается, или партнеры не снабжают его передачами?

– Не нужно делать акцент на ком-то одном. Но понятно, что Шкулетич – игрок штрафной, и со своей задачей не справлялся. Поэтому и был заменен в перерыве.