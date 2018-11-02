Юрий Семин: "Видимо, быть вместе с "Локомотивом" мне предопределено судьбой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в своей недавно изданной книге "Локомотив. Возвращение на пьедестал" рассказал о том, что приглашение на пост тренера красно-зелеых в августе 2016 года оказалось для него неожиданным. Он также рассказал о том, что на этом настаивал президент клуба Илья Геркус.

- Видимо, быть вместе с "Локомотивом" мне предопределено судьбой. Несмотря на семь лет, проведенных в других клубах, меня почему-то не покидало чувство, что в команду железнодорожников еще вернусь. Тем не менее приглашение на пост главного тренера "Локо" в августе 2016 года оказалось неожиданным. После ухода Смородской и главного тренера определенная группа в совете директоров поддерживала мою кандидатуру. Но ей противостояло, как мне казалось, более мощное лобби, - приводит ТАСС отрывок из книги Семина.

Знаю, что на моем возвращении в клуб настаивал и в конце концов добился его президент ФК "Локомотив" Илья Геркус. В то же время считаю, что в той сложившейся ситуации присутствовал тонкий расчет, дальний прицел. Мое приглашение носило в значительной степени имиджевый характер, стало некоей пиар-акцией, чтобы вернуть на трибуны болельщиков, связывавших прежние достижения "Локомотива" с моим именем.

В то, что штабу, возглавляемому "стариком-тренером", удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил. Мол, порулит полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку. А болельщики успокоятся и уже не станут требовать возвращения Семина.