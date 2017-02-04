Юрий Семин: "Верю, что у Маргасова все получится в "Локо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил прогресс новичка команды Тимофея Маргасова. Железнодорожники сегодня объявили о трансфере футболиста, последним клубом которого были "Крылья Советов".

– Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплева, – цитирует пресс-служба "Локомотива" Семина. – Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах. Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, что у Тимофея все получится.