Юрий Семин: "Верю, что у Маргасова все получится в "Локо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил прогресс новичка команды Тимофея Маргасова. Железнодорожники сегодня объявили о трансфере футболиста, последним клубом которого были "Крылья Советов".
– Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплева, – цитирует пресс-служба "Локомотива" Семина. – Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах. Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, что у Тимофея все получится.
Bred38
Маргасов получил хорошее образование футбольное....только не в академии...а у лучшего тренера России...там школа Бердыева...так что Маргасов очень хороший трансфер для Локо...один из лучших крайних защитников в России будет...
22:31 4 февраля