22:11 4 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Верю, что у Маргасова все получится в "Локо"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил прогресс новичка команды Тимофея Маргасова. Железнодорожники сегодня объявили о трансфере футболиста, последним клубом которого были "Крылья Советов".

– Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплева, – цитирует пресс-служба "Локомотива" Семина. – Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах. Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, что у Тимофея все получится.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14681

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bred38

Маргасов получил хорошее образование футбольное....только не в академии...а у лучшего тренера России...там школа Бердыева...так что Маргасов очень хороший трансфер для Локо...один из лучших крайних защитников в России будет...

22:31 4 февраля

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