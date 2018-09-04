Юрий Семин: "В театр ходят на артистов, а не на администрацию, которая хорошо сделала сиденья"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что игроки выполняют главную роль в команде. Также он поделился мнением об игре "Локо" в текущем сезоне.

- Важный момент: часто говорят, что клуб повел себя не очень корректно по отношению к игрокам, которые выиграли чемпионство - недоплатили определенные бонусы. Вы, когда говорили про внутреннюю "химию", это имеете в виду, что пришли новые игроки?

- Я имею в виду все в комплексе. Еще один момент хотел бы вам сказать - мы же зависим от игроков. Так же, как артисты. На кого ходят в театр? На артистов. Не на администрацию, которая хорошо сиденья сделала.

- Или на все вместе. Театр начинается с вешалки.

- А я думаю, что на артистов в большей степени. Так же, как на Леонова... Должен сказать, что наши артисты еще не полостью готовы к работе. Но никакого оправдания нет. Мы знаем, какие у нас проблемы, как нужно перестроить тренировочный процесс. В какой-то мере мы его перестраиваем. Ситуация такая, какая она есть.

"Локомотив" занимает восьмое место в чемпионате России, набрав восемь очков в шести играх.

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