Юрий Семин: "В составе "Краснодара" выйдут много атакующих игроков... Это необычно"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что в плотном графике команды нет ничего необычного. Специалист высказал мнение, что в предстоящей встрече болельщиков ждет атакующий футбол.

– Плотность игр? Такой календарь, и мы должны быть к нему готовы, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – В прошлом году в такой же ситуации был "Краснодар", а сегодня – "Зенит", ЦСКА, "Спартак"... В этом нет ничего необычного. Зато необычно то, что на сегодняшнюю игру у "Краснодара" в стартовом составе много атакующих игроков... Но и у нас их будет много. Наверное, будет интересный, захватывающий футбол с большим количеством атакующих действий.

Эдер в запасе? Это нормальная ситуация. Мы поменяли тех, кто в последнем матче сыграл немного хуже, кто хуже чувствует себя физически. Игра покажет, правильное ли решение было принято. То же самое касается и Алексея Миранчука. Я надеюсь, что он полностью готов. Перед игрой он хорошо тренировался, никаких проблем не возникало.

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар"