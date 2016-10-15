Юрий Семин: "В плане самоотдачи игроки "Локо" молодцы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен игрой своих подопечных в матче 10-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0). По его словам, на действия команды повлияла травма Дмитрия Баринова и последовавшие за ней перестановки.

- Очень напряженный матч, - сказал Семин в эфире канала "Наш футбол". - В плане самоотдачи игроки молодцы, провели хорошую игру. Нужно иметь в виду, что на сегодняшний день "Амкар" очень хорошо выглядит. У нас были проблемы с травмой Баринова в первом тайме. Произошли перестановки. Ну и, конечно, остроты в атаке не хватило. А так хороший, серьезный матч.