Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения в гостевом матче 6-го тура премьер-лиги от "Спартака" (0:1) отметил, что красно-белые по ходу встречи действовали агрессивнее.

– Досадное поражение. Мы проиграли первый тайм и много единоборств в средней зоне, "Спартак" был агрессивнее, – сказал в эфире "Матч ТВ" Семин. – Во втором тайме мы не смогли отыграться. А вот соперник свой шанс использовал. Считаю, что для болельщиков сегодняшний матч получился очень интересным. Было много единоборств, судья давал играть обеим командам.

– Чего пытались добиться перестроением на флангах?

– В середине первого тайма мы уступили в контратакующих действиях, у нас практически не было моментов. В центре в первой половине встречи одного Денисова было мало.

"Спартак" очень быстро убегал в контратаки за счет быстрых форвардов. Комбаров был активнее Самедова, поэтому замена напрашивалась.