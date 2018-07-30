Юрий Семин: "В первом тайме "Локомотив" забил чистый гол - пусть судьи посмотрят"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что ничья в 1-м туре РПЛ против "Уфы" (0:0) является закономерным результатом.

- Закономерная ничья: "Уфа" не реализовала" пенальти, мы - стопроцентный момент у Фарфана, - сказал Семин в эфире канала "Матч премьер". - В первом тайме мы забили чистый гол - пусть судьи и инспектор матча посмотрят.

Я благодарен игрокам, они проявили волевые качества. "Локомотив" хорошо сыграл во втором тайме, а первый мы провели не лучшим образом.

"Спартак"? Все игры важнейшие. Сегодняшнее очко - это также движение вперед.

Во 2-м туре РПЛ "Локомотив" сыграет со "Спартаком".

"Уфа" – "Локомотив": судьи ошиблись, определив офсайд у Эдера

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