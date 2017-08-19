Юрий Семин: "В перерыве не ругался"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, что несмотря на два пропущенных гола в первом тайме, его подопечные играли неплохо, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что к железнодорожников непочатый край работы.

– Что говорили футболистам в перерыве?

– Не ругался! Команда и в первом тайме ведь играла неплохо, за исключением двух эпизодов. Просто сделали перестройку и подсказали кое-какие моменты, что лучше нужно в пас играть, больше через фланги. Простые вещи.

– У вас такие яркие победы над фаворитами – ЦСКА, "Спартаком". И натужные 1:0 над аутсайдерами. С чем это связано?

– На мой взгляд, с концентрацией на матч. Мы об этом много говорим, работаем над этим, но проблемы по сей день остаются. Работы еще непочатый край.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"